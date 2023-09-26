Стали известны дата и место встречи Лукашенко и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с посещающим Минск губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября в Киргизии, передает ТАСС.

«15 октября встречаемся в Кыргызстане», — сказал он.

Белорусский лидер сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером 25 сентября. По телефону лидеры двух государств обсудили большие белорусско-российские проекты.

До этого Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано на ее YouTube-канале, заявлял, что лидер российского государства Владимир Путин не стал брать Киев, поскольку не желал больших потерь среди гражданского населения Украины. По словам Лукашенко, он советовал Путину закончить специальную военную операцию Российской Федерации на Украине путем взятия столицы последней.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.