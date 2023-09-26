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Посольство России в Швеции оценило расследование с момента диверсии на газопроводах

Посольство РФ в Швеции сообщило о некомпетентности Стокгольма в деле о «СП»

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Depositphotos

Шведские власти за год с момента начала расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» показали только профессиональную некомпетентность, считают в посольстве России в Швеции. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», — уточнили в дипмиссии.

В публикации отмечается, что среди преимуществ расследования Стокгольма — нежелание идти по примеру немецких коллег, придумывавших версии, не соответствующие действительности по совершенной диверсии на «СП» и «СП — 2».

Шведская сторона под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности, уточнили в посольстве.

Прокуратура Швеции через год после начала расследования диверсий на Балтике все еще не приводит примерные даты его окончания.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия.

До этого посол Владимир Барбин рассказал об опасениях Дании перед Россией из-за «Северных потоков».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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