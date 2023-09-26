Китай выступил против навязывания миру своих ценностей

Министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против навязывания своих ценностей другим государствам. Он отметил, что Китай также негативно относится к раскручиванию темы противостояния демократии и авторитаризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выступаем против шумихи вокруг так называемого противостояния двух начал — демократии и авторитаризма, против навязывания своих ценностей и моделей другим», — сказал он.

Цивилизации нельзя делить на хорошие и плохие, следует выстраивать мирные и гармоничные отношения с представителями всех культур и традиций, отметил Ван И на брифинге по случаю публикации книги «Глобальное сообщество совместного будущего: предложения и действия Китая», где изложена позиция Пекина по вопросам глобального развития.

До этого глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств.

По его мнению, необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности. Он предложил обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других стран.

Ранее в Китае предложили вариант урегулирования российско-украинского конфликта.