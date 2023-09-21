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В Китае предложили вариант урегулирования российско-украинского конфликта

МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине

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Aly Song/Reuters

Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу заявил, что международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, основная задача мирового сообщества — содействие проведению мирных переговоров.

По его словам, интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе.

Ма Жаошу считает, что важно придерживаться общего направления политического урегулирования, помогать соответствующим сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И обсудил сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, а также актуальные международные вопросы, в частности Украину.

Отмечается, что стороны отдельное внимание уделили совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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