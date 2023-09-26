В США заявили о намерении Трампа уничтожить демократию в стране

Бывшая помощница главы администрации Дональда Трампа Кэссиди Хатчинсон считает, что в текущем избирательном цикле настал «решающий момент» для Республиканской партии в противостоянии этому кандидату на должность главы государства. В эфире MSNBC она заявила, что Трамп хочет уничтожить демократию в США.

«Я не верю, что г-н Трамп — сильный республиканец. Но в этом избирательном цикле, по моему мнению, это решающий момент для Республиканской партии… Сейчас настало время, если эти политики <…> которые сейчас находятся в Конгрессе, хотят совершить прорыв и занять свою позицию…» — заявила Хатчинсон.

Она выразила недоумение, почему республиканцы продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его юридические проблемы.

«Мы говорим о человеке, который по сути своей почти уничтожил демократию за один день и хочет сделать это снова», — добавила Хатчинсон.

До этого Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году готов решить большую часть внутренних проблем страны за период от шести месяцев до одного года.

Также он добавил, что некоторые кандидаты на пост американского лидера говорят о своей способности урегулировать внутренние кризисы за восемь лет. Однако, по мнению Трампа, избирателям не стоит желать победы таких политиков.

Ранее Трамп призвал спасти США от фашистов.