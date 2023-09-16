Трамп призвал спасти США от фашистов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости спасти его страну от фашистов. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии «Женщины-лидеры Америки», передает РИА Новости.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — сказал экс-глава Белого дома.

По его словам, в настоящее время Соединенными Штатами управляет администрация «продажного Джо Байдена».

Ранее Трамп заявил, что его судебное преследование было инициировано президентом США Джо Байденом и дает президенту России Владимиру Путину повод для критики американской демократии.

До этого Трамп высказал мнение, что Байден опасен, поскольку «не понимает, что делает». Он также заявил, что нынешний лидер США является «худшим» и «самым коррумпированным» президентом в истории страны.

Ранее Трамп заявил, что США «больше не уважают».