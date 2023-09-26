Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эфиопия может внедрить платежную систему «Мир»

Посол Эфиопии в России: страна может внедрить платежную систему «Мир»

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что страна не видит проблем в случае внедрения в будущем российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что так и будет, поскольку Эфиопия становится членом БРИКС. А недавно в ЮАР БРИКС приняло решение, что члены объединения могут совершать транзакции в национальных валютах. Это может стать реальностью в будущем, и проблем с внедрением платежной системы «Мир» в Эфиопии не будет», — сказал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва обсуждает вопрос внедрения российских карт «Мир» в Индии, КНР и других странах Юго-Восточной Азии. Чиновник добавил, что в процессе проработки находится запуск российских карт «Мир» на всей территории Таиланда. По его словам, эта тема обсуждается по линии центробанков.

На данный момент карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии, а также на Кубе.

Ранее политолог из Казахстана поддержал решение разрешить местным банкам обслуживать карты «Мир».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях