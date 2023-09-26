Эфиопия может внедрить платежную систему «Мир»

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что страна не видит проблем в случае внедрения в будущем российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что так и будет, поскольку Эфиопия становится членом БРИКС. А недавно в ЮАР БРИКС приняло решение, что члены объединения могут совершать транзакции в национальных валютах. Это может стать реальностью в будущем, и проблем с внедрением платежной системы «Мир» в Эфиопии не будет», — сказал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва обсуждает вопрос внедрения российских карт «Мир» в Индии, КНР и других странах Юго-Восточной Азии. Чиновник добавил, что в процессе проработки находится запуск российских карт «Мир» на всей территории Таиланда. По его словам, эта тема обсуждается по линии центробанков.

На данный момент карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии, а также на Кубе.

Ранее политолог из Казахстана поддержал решение разрешить местным банкам обслуживать карты «Мир».