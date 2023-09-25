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Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

В Совфеде единогласно поддержали кандидатуру Зорькина на пост председателя КС

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Михаил Метцель/РИА Новости

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, передает РИА Новости.

Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991-1993 годах, а затем был переизбран на эту должность в 2003 году.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главу Конституционного суда Валерия Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Указ о вручении председателю КС РФ высшей государственной награды был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе о награждении говорится, что Зорькина удостоили орденом Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Главе Конституционного суда РФ 18 февраля исполнится 80 лет. Валерий Зорькин занимает указанную должность с марта 1993 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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