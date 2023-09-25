Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, передает РИА Новости.
Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991-1993 годах, а затем был переизбран на эту должность в 2003 году.
Ранее президент России Владимир Путин наградил главу Конституционного суда Валерия Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного.
Указ о вручении председателю КС РФ высшей государственной награды был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе о награждении говорится, что Зорькина удостоили орденом Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».
Главе Конституционного суда РФ 18 февраля исполнится 80 лет. Валерий Зорькин занимает указанную должность с марта 1993 года.
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».