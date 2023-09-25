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В Омане заявили о моральном долге ООН перед Палестиной

Глава МИД Омана аль-Бусаиди: решение конфликта в Палестине — моральный долг ООН

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Amir Cohen/Reuters

Глава МИД Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди назвал разрешение конфликта в Палестине по формуле «двух государств для двух народов» моральным долгом Организации Объединенных Наций. Заявление было сделано им на заседании Генеральной Ассамблеи организации, передает Arabnews.

«Палестинский народ тверд в убежденности в своей правоте и решимости противостоять жестокой израильской оккупации, эмбарго, злоупотреблениям и нарушениям международного права и резолюций Совета Безопасности», — подчеркнул дипломат.

Палестино-израильский конфликт он назвал «длящейся 70 лет несправедливостью». Единственным разрешением конфликта оманский министр назвал уход Израиля к границам июня 1967 года и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого Палестина отвергла планы Израиля по автономии.

Ранее в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине.

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