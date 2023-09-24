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Эрдоган и Алиев примут 25 сентября участие в закладке газопровода Ыгдыр — Нахичевань

Эрдоган и Алиев примут 25 сентября участие в закладке газопровода

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр — Нахичевань 25 сентября, передает Haberturk.

Также стороны проведут переговоры и обменяются мнениями о последних событиях в Карабахе.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Баку был «вынужден» провести операцию в Карабахе.

По его мнению, это «открыло новое окно возможностей» для нормализации отношений с Арменией.

До этого глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер заявил, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе стали следствием невыполнения Арменией ранее взятых на себя обязательств. По его словам, Баку «ответил» на сделанные ранее «предупреждения».

Также глава военного ведомства Турции выразил надежду, что в ближайшее время в регионе установится долгосрочный мир. По словам Гюлера, это станет возможным, если Армения «будет должным образом выполнять свои обязательства».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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