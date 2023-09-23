Лавров призвал мир не допустить скатывания к большой войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил, что задача не допустить скатывание к большой войне отвечает общемировыми интересам. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история», — сказал Лавров.

Он отметил, что в общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала механизмов международного сотрудничества.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Хосейн Амир Абдоллахиан проводят трехсторонние переговоры в Нью-Йорке. Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Сначала российский и иранский дипломаты кратко обсудили текущую ситуацию в мире тет-а-тет. Уже позже к ним присоединился представитель Анкары.

Ранее Лавров пошутил про категорию виз, которые американское правительство выдало сопровождающим его журналистам.