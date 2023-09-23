Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию, что стал сенатором РФ от Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — говорится в сообщении.

К сообщению прикреплена информация СМИ, что он стал сенатором от Запорожской области.

18 сентября сообщалось, что Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента России. По словам одного из источников, Рогозину как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность сенатора от Запорожской области. Он также указал, что Рогозин является заметной фигурой, а поэтому может представлять Запорожскую область в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».

В июле прошлого года президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» и назначил на его место бывшего вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее Рогозину удалили осколок из позвоночника.