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В МИД Ирана заявили, что ждут Лаврова с официальным визитом

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Тегеран ждет Лаврова с официальным визитом

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Правительство Ирана ожидает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в скором времени посетит исламскую республику. Об этом в ходе переговоров с российским дипломатом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. При этом в ходе мероприятия иранский министр отметил, что Тегеран ждет визита Лаврова с целью финализации долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве между двумя государствами. Как подчеркнул Абдоллахиян, соответствующая договоренность существует уже некоторое время.

Также перед началом переговоров глава дипломатического ведомства Ирана обратился к Лаврову с просьбой. Министр попросил российского коллегу передать президенту РФ Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания от лидера исламской республики Эбрахима Раиси.

22 сентября в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции. Сначала дипломаты приняли участие в совместном фотографировании, после чего началась основная часть переговоров. Кроме того, к обсуждению присоединился специальный представитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Ранее Сергей Лавров обменялся с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси мнениями о ситуации вокруг атомной электростанции в Запорожской области (ЗАЭС).

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