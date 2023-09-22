Автору антироссийских санкций Менендесу предъявили обвинения в коррупции

Главе международного комитета США, сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу и его супруге Надин Арсланян предъявлены обвинения в коррупции, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В отношении Менендеса ведется расследование, в частности, получал ли он или его жена «ненадлежащие подарки».

Менендес категорически отрицает все обвинения в его адрес. В апреле он заявлял, что расследование в отношении него «ни к чему не приведет».

Это второй набор обвинений в коррупции, предъявленных Менендесу министерством юстиции за десятилетие, пишет CNN.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.