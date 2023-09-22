Путин по телефону поздравил президента Туркмении с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Туркмениии Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения», — говорится в сообщении.

До телефонного разговора Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму. В ней российский лидер указал, что в РФ высоко ценят личный вклад президент Туркмениии в развитие отношений двух стран.

Путин выразил надежду на то, что Москва и Ашхабад продолжат совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и туркменского народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — добавил президент РФ.

Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 42 года. Он занял пост президента Туркмении 19 марта 2022 года.

Ранее Путин позвонил Лукашенко в день его рождения.