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В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить Крым помешательством

Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал угрозу Подоляка уничтожить Крым помешательством

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством, передает РИА Новости.

«Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу», — сказал Шеремет.

Он предположил, что Крым не дает украинским властям покоя, так как является символом процветания России. Также он сказал, что жители Крыма находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ.

В конце августа Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину. Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

Позже доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал данное заявление обычной манипуляцией общественным мнением.

Ранее политолог Сергей Марков в беседе с «Общественной службой новостей» допустил, что БРИКС превратится в военный альянс.

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