Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности

Глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба заявила журналистам, что Буркина-Фасо и Россия обсуждают возможности сотрудничества в области безопасности. Встреча между представителями двух стран состоялась в четверг в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что эта встреча продолжает переговоры, начатые на саммите Россия — Африка, и позволила обсудить ключевые вопросы, включая сотрудничество в области безопасности. Буркина-Фасо активно борется с терроризмом и просит своих партнеров оказать помощь, а Россия является одним из надежных партнеров страны, подчеркнула глава МИД.

Она также указала, что Буркина-Фасо входит в число стран, куда Россия решила поставлять пшеницу. Кроме того, стороны обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех аспектов сотрудничества.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.