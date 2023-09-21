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На Украине показали иную версию выступления Зеленского в ООН

Mash: украинское ТВ создало свою версию речи Зеленского на ГА ООН

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Brendan McDermid/Reuters

Украинский телеканал 1+1 несколько приукрасил выступление лидера страны Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает Telegram-канал Mash. По информации портала, во время трансляции речи главы Украины на канале использовались перебивки с другого мероприятия, чтобы показать наполненность зрительского зала.

Как отмечает Mash, на кадрах можно заметить самого Зеленского сидящим в зале. Портал добавляет, что в реальности во время выступление украинского лидера людей было не очень много. К своему посту Mash прикрепил две видеозаписи — трансляцию речи Зеленского на CBS News при полупустом зале и видео с телеканала 1+1.

Отсутствие большого количества зрителей вполне обычный момент для подобных выступлений, поскольку они идут в течение всего дня. К примеру, со схожей проблемой столкнулся и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее в Германии зафиксировали снижение интереса к событиям на Украине на ГА ООН.

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