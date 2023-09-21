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Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в регионе

Путин и Алиев условились активизировать переговоры в русле договоренностей

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Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры по инициативе Баку, рассказали в Кремле.

В ходе них Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Алиев подтвердил готовность Азербайджана взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами, подчеркивается в сообщении.

Они также условились активизировать работу на переговорном треке в русле трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России, подписанные в 2020 году, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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