Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в регионе

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры по инициативе Баку, рассказали в Кремле.

В ходе них Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Алиев подтвердил готовность Азербайджана взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами, подчеркивается в сообщении.

Они также условились активизировать работу на переговорном треке в русле трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России, подписанные в 2020 году, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.