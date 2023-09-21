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В России предлагают тестировать чиновников на наркотики

Госдума предложила тестировать российских чиновников на наркотики

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Shutterstock

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что он обратился в Министерство здравоохранения с предложением о введении обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих и депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков.

Ранее появилась информация в СМИ о задержании депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова правоохранительными органами с наркотиками (мефедроном).

Хамзаев отметил, что уже не первый год он отстаивает позицию о необходимости обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих и депутатов всех уровней на наркотики. Он обратился в Министерство здравоохранения России с этой инициативой, приведя конкретный пример с Хасановым.

По словам депутата, прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем, включая внеплановые, выборочные проверки, проводимые без предупреждения, и тестирование раз в квартал.

Хамзаев подчеркнул, что независимо от того, являются ли такие люди народными избранниками или чиновниками, повышенный стресс и активная работа оказывают влияние на их психику. Он также отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы должны иметь достоверную информацию о том, имел ли чиновник опыт с наркотиками, прошел ли он тестирование и есть ли у него предрасположенность к потреблению наркотиков или зависимость.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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