По информации, опубликованной газетой Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, США отказываются от конфискации иранских нефтегрузов, в то время как Иран прекратит преследования и захват иностранных танкеров в Персидском заливе, в рамках переговоров о заключении обмена заключенными.

Источники сообщают, что обе стороны достигли соглашения о том, чтобы избегать действий, которые могут усугубить напряжение во время переговоров. В частности, Иран согласился прекратить преследование и захват иностранных танкеров в Персидском заливе, а США отказываются от конфискации иранских нефтегрузов.

Источники считают, что эти действия США стали «частью более большого шага в сторону от санкций» против Ирана.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани заявил об укреплении стратегического партнерства Москвы и Тегерана в оборонной сфере. Российский министр отметил, что Тегеран и Москва планируют реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, несмотря на давление со стороны США и других западных государств.

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