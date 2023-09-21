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Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу ООН

Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу ООН, включая Совет Безопасности

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Eduardo Munoz/Reuters

Министры иностранных дел стран — членов БРИКС поддержали реформу Организации Объединенных Наций (ООН), включая ее Совет Безопасности (СБ), с целью улучшения его демократичности, представительности, эффективности и действенности. Об сказано в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России по итогам встречи, состоявшейся на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет ТАСС.

Министры высказались в поддержку всесторонней реформы ООН, включая увеличение числа представителей развивающихся стран во всех категориях членства в Совете Безопасности. Таким образом, по их мнению, структура сможет адекватно реагировать на современные глобальные вызовы. Министры поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и Южную Африку, играть более значительную роль в международных делах, особенно в ООН и Совете Безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский также предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совбеза организации

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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