В США заявили об оказавшейся «в мире боли» России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия оказалась в «мире боли» из-за украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была (до конфликта на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Кроме того, Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы сорвать сближение России с Ираном и КНДР.

13 сентября госсекретарь США в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса заявлял, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете. Он отмечал, что действия РФ на Украине являются «самой актуальной угрозой международному порядку», а самый значительный долгосрочный вызов Блинкен видит в КНР.

До этого Блинкен говорил, что Украина будет готова на переговоры с Россией при поступлении такого предложения из Москвы. При этом госсекретарь США сообщал, что нет признаков того, что РФ «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.