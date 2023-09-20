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В Кремле указали на необходимость внести изменения в Совбез ООН

Песков: ряд стран считает, что Совбез ООН должен стать инклюзивнее

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Reuters

Многие страны придерживаются мнения, что Совет Безопасности ООН должен стать более инклюзивным. Об этом RT сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал после встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И.

По словам представителя Кремля, это объясняется тем, что в мире происходят глобальные изменения, требующие определенной адаптации от ООН.

«Многие страны поддерживают идею о том, что Совбез должен стать более инклюзивным, он должен включать те страны, голос которых все громче слышен и в экономических, и политических, и других делах», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия и Китай сходятся во взглядах и в «понимании характера межгосударственных отношений», в основе которых лежит взаимное уважение. Однако, по его мнению, этого мало для того, чтобы можно было сказать о становлении нового миропорядка.

«Все равно главный орган — это Организация Объединенных Наций, другого у нас нет», — заключил Песков.

Журнал Newsweek до этого сообщал, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем США, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации.

Ранее в США предложили добавить к Совбезу ООН еще шесть стран без права вето.

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