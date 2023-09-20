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CNN: Украина могла стоять за ударами дронов в Судане

CNN: Киев мог стоять за атакой БПЛА по силам Судана, поддерживаемым ЧВК «Вагнер»

Спецслужбы Украины, вероятно, стоят за серией ударов БПЛА и наземной операцией, направленной против «Сил быстрого реагирования», которые поддерживает ЧВК «Вагнер» в борьбе за контроль над Суданом, пишет CNN.

В беседе с телеканалом украинский источник в военной сфере охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атакой Киев, собеседник заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

Как следует из текста, военная операция заключалась в серии атак на группировку «Сил быстрого реагирования» которая, предположительно, получает поддержку от ЧВК «Вагнер» в «борьбе против суданской армии за контроль над страной».

CNN не смог получить независимого подтверждения причастности Киева к атакам, однако видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении телеканала, «выявили отличительные черты атак БПЛА в украинском стиле», следует из текста.

По мнению телеканала, удары Украины в Судане «ознаменовали бы драматическое расширение театра военных действий Киева против Москвы».

Тем не менее высокопоставленный суданский военный скептически отнесся к военной операции Украины в Судане, заявив, что не верит в такое развитие событий.

Официальные лица США также не знали о «предполагаемом инциденте» и выразили удивление по поводу предположения, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими спецслужбами.

Ранее ООН предупредила о возможности полномасштабной гражданской войны в Судане.

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