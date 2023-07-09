ООН предупредила о возможности полномасштабной гражданской войны в Судане

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Судан находится на грани «полномасштабной гражданской войны», которая может дестабилизировать весь регион. Об этом сообщает AFP, передает «Коммерсантъ».

По словам Хака, глава всемирной организации Антониу Гутерриш осудил авиаудар по суданскому Омдурману, в результате которого погибли минимум 22 человека. Заместитель генсека ООН .указал, что глава организации «по-прежнему сильно обеспокоен тем, что продолжающаяся война между вооруженными силами поставила Судан на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизируя весь регион».

2 июля Силы быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана заявили, что в небе над пригородом Хартума Бахри силами спецназа был сбит МиГ, принадлежавший суданской армии.

30 июня Судан запросил помощи РФ для урегулирования конфликта в африканской стране.

29 июня глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с заместителем председателя Суверенного совета Судана. По словам российского дипломата, РФ «с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки».

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.