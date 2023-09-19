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Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным

Лукашенко: на переговорах с Путиным в Сочи обсуждали темы обороны и безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече, прошедшей в Сочи, он обсуждал с российским коллегой тему обороны и безопасности. Его слова приводит БелТА.

«Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — сказал он, добавив, что не озвучит всех подробностей.

Белорусский лидер также отметил важность совместных действий для снижения вероятности нарастания вызовов и угроз. Кроме того, он заявил, что украинский конфликт «это только начало, это цветочки».

15 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух стран стали международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Позже в этот же день Путин во время встречи с белорусским коллегой заявлял, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Также российский лидер на встрече в Сочи с Лукашенко предложил ему обсудить ситуацию на Украине и другие вопросы. Также он рассказал белорусскому президенту о встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Лукашенко рассказал, когда Белоруссия выйдет на досанкционный уровень.

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