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Путин оценил продуктивность российского ВПК

Путин провел первое с начала СВО заседание Военно-промышленной комиссии

В этом году предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса удалось не только сохранить стабильные темпы работы, но и кратно увеличить выпуск продукции по некоторым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на первом с начала спецоперации заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – сказал президент.

Тем не менее глава государства обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Он сообщил, что дал некоторые указания по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой.

Заседание ВПК состоялось в День оружейника. Владимир Путин поблагодарил ветеранов и работников отрасли за ответственный и добросовестный подход к своему делу.

Глава государства отметил, что сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, наращивает объемы производства для обеспечения частей и соединений ВС РФ, участвующих в СВО, а также увеличивает выпуск гражданской продукции, спрос на которую растет как в России, так и за рубежом.

В августе российские предприятия ОПК представили свои новинки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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