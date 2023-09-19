В конгрессе США заявили, что Байден в кармане у Зеленского

Президент США Джо Байден «в кармане» у украинского лидера Владимира Зеленского, считает конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что главе Украины, который находится с визитом на американской территории, стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

«Зеленский не является губернатором 51-го штата, но у него в кармане есть Джо Байден. Карман его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать, это надеть костюм и галстук, требуя наши деньги», — написала Грин.

Она добавила, что даже если бы Зеленский прислушался к ее совету, она все равно бы проголосовала против новой помощи Украины в палате представителей конгресса США.

Украинский лидер приехал в США в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН. Во время своего визита он, как ожидается, выступит с речью на ГА, а также встретится с американскими законодателями. В Республиканской партии уже пообещали спросить с Зеленского за американскую помощь, предоставленную Киеву на фоне российской военной спецоперации на Украине.

Ранее в США уличили Байдена в спонсировании «террористического государства».