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Политолог предрек скорую отставку Пашиняна

Политолог Мартынов: никакого политического будущего у Пашиняна нет

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Ридусом» прокомментировал стартовавшую «антитеррористическую операцию локального характера» Азербайджана в Карабахе. По его словам, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна никакого политического будущего нет.

«Я полагаю, что он (Никол Пашинян — «Газета.Ru») пошел на подброшенную ему авантюру в надежде, что сможет воспользоваться деньгами, которые он получил в результате принятых им политических решений. А учитывая особенности местных нравов, я думаю, что он вряд ли сумеет воспользоваться этими «сребрениками», — отметил Мартынов.

Он добавил, что карабахский вопрос существует только в головах политиков Армении и Азербайджана, но, по сути, давно исчерпан. Эксперт также напомнил, что Пашинян сам пошел на признание юрисдикции Баку над Карабахом.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей данной территории об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Еревана в военные действия.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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