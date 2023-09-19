Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в том, что Азербайджан стремится нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы армянского правительства, азербайджанская сторона проводит «действия по нарушению линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов».

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Заявления же азербайджанского военного ведомства о том, что 17 сентября подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствуют действительности, подчеркнули в армянском МО.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.