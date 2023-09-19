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Пашинян увидел призывы к госперевороту в Армении

Пашинян заявил о звучащих в Армении призывах к перевороту

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о звучащих из разных мест призывах к перевороту. Об этом он сказал в ходе видеообращения, которое транслировало местное телевидение.

Он подчеркнул, что Азербайджан своими действиями пытается вовлечь Армению в вооруженный конфликт и что власти республики не должны сейчас предпринимать никаких резких и авантюрных шагов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Минобороны также опубликовало видео ударов по военным объектам Армении.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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