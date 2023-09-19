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Российский дипломат назвал безосновательными обвинения РФ в нарушении санкций ООН

Посол Кулик: заявления о военном сотрудничестве РФ и КНДР безосновательны

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Пресс-служба Минобороны РФ/Reuters

Посол РФ в Северной Корее Андрей Кулик назвал безосновательными обвинения РФ в военном сотрудничестве с КНДР в обход санкций ООН. С таким заявлением он обратился к первому заместителю министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжину, передает ТАСС.

«Прямо заявили корейским партнерам, что муссируемые американскими и южнокорейскими СМИ спекуляции на данную тему лишены всяких оснований», — сообщил дипломат.

17 сентября президент Южной Кореи заявил, что военное сотрудничество РФ и КНДР нарушает санкции СБ ООН.

До этого Песков назвал военно-техническое сотрудничество с КНДР чувствительной темой.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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