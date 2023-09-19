Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. Об этом он сообщил телеканалу PBS.

По словам Эрдогана, еще в 2014 году у него были дискуссии с Путиным по поводу Крыма, но это не дало результата.

Ранее Эрдоган заявил, что продолжит переговоры с Путиным по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

По возвращении с саммита G20 турецкий лидер сказал, что Турция продолжит поиск решений в вопросе возобновления продовольственной сделки и будет стремиться открыть зерновой коридор до конца, но и Запад также должен приложить усилия в этом направлении.

Он отметил, что требования России ясны и очевидны: Москва просит установить механизм оплаты за зерно, которое будет переправляться по установленному документом коридору, и исключения российских судов, задействованных в исполнении соглашения, из-под санкций. По его словам, все лидеры «Большой двадцатки» выразили желание о продолжении черноморской инициативы.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.