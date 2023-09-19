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Эрдоган посчитал недостаточными шаги Стокгольма для ратификации членства Швеции в НАТО

Эрдоган назвал действия Швеции недостаточными для ратификации ее членства в НАТО

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Umit Bektas/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недостаточности сделанных Швецией шагов для ратификации ее членства в НАТО.Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью главы Турции американскому телеканалу PBS.

Эрдоган отметил, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. А вместо этого турецкие власти все еще видят террористов, которые свободно передвигаются по улицам Стокгольма. Президент Турции заявил, что террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции в шведской столице Он отметил, что изменения, внесенные в законодательство Швеции, пока являются недостаточными для того, чтобы их положительно восприняли в Турции.

Эрдоган особо подчеркнул, что решение турецкого парламента по заявке Швеции о вступлении в НАТО будет иметь решающее значение.

Ранее в Будапеште заявили, что не уверены в том, что Венгрии нужно одобрить вступление Швеции в НАТО.

До этого перед зданием парламента Швеции сожгли чучело президента Турции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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