Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на препятствия. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации турецкого лидера, передает РИА Новости.

Уточняется, что Эрдоган провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.

Как передает администрация турецкого лидера, Эрдоган в ходе контактов с президентом США Джо Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени. Отмечается, что лидеры двух стран решили увеличить позитивную повестку в своем взаимодействии.

До этого президент Турции заявил о наличии групп, желающих «отравить» отношения между его страной и США.

В июле Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в США на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Ожидается, что турецкий лидер выступит с речью и проведет серию двусторонних встреч на высшем уровне. Одним из ключевых вопросов для Эрдогана будет возобновление зерновой сделки. Эксперты считают, что президент Турции попробует убедить Запад выполнить условия Москвы и добиться личной встречи с американским лидером Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России.