В графике Лаврова нет встречи с главой МИД Франции на ГА ООН

По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча с главой МИД Франции Катрин Колонной не была запланирована в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН. Захарова сообщила об этом в своем Telegram-канале в ответ на заявления Колонны в интервью телеканалу LCI.

«В программе Сергея Лаврова такой встречи нет», — написала Захарова, комментируя ответ главы французского МИД о возможности провести беседу с Лавровым в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Ранее Лавров и Ван И заявили о бесперспективности урегулирования кризиса на Украине без участия России. В сообщении МИД подчеркивается, что переговоры министров прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

Также сообщалось, что все представители российских СМИ, которые будут сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН, получили визы США.

7 сентября в министерстве иностранных дел заявили о невыдаче виз членам делегации России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что в прошлом уже был подобный эпизод.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее в России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН.