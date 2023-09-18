Кандидат в президенты США отказался считать Трампа «лакеем Путина»

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что экс-президент Дональд Трамп вел «очень сильную политику» в отношении России. Он также отверг заявления о том, что Трамп был «лакеем Путина». Его слова приводит Fox News.

«У него [Трампа] была очень, очень сильная политика в отношении России. Он на самом деле оказал большую поддержку Украине. И поэтому я думаю, что идея о том, что он каким-то образом хочет быть приятелем Путина, а я знаю, что есть круги, которые так говорят, но я не думаю, что это действительно так. Я думаю, что он был сильным», — заявил Десантис.

Губернатор Флориды также назвал «ложью» идею того, что «Трамп является своего рода лакеем Путина».

Ранее Трамп заявил, что Киев имел возможность избежать эскалации конфликта с Москвой, если бы сразу согласился отказаться от части территорий.

Экс-хозяин Белого дома отметил, что правительства России и Украины могли заключить сделку еще на начальных этапах конфликта. В таком случае, по мнению республиканца, удалось бы избежать потерь.

Ранее Трамп оценил шансы Украины в конфликте с Россией.