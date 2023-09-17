Трамп оценил шансы Украины в конфликте с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, средства массовой информации больше не пишут о войне, что «означает, что Украина проигрывает».

Он добавил, что наступления Украины так и не произошло.

Кроме того, экс-президент выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий, включая Крым.

До этого Трамп высказал свое мнение о недостаточной способности действующего президента Джо Байдена в решении украинского конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.