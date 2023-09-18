Политолог: мир вернется к порядку, существовавшему до Первой мировой войны

Мир стремительно движется к порядку, действовавшему до Первой мировой войны, при котором не существует единой для всех международной организации. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя отказ президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина от участия в сентябрьском саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Эксперт напомнил, что в начале XX века существовали военные союзы великих держав, каждая из которых обозначала свою зону ответственности и интересов.

«Именно так поступала Российская Империя, Британская Империя и так далее. А США тогда еще не были великой державой. А когда стали великой державой, то стали, естественно, делать то же самое. И мы вернулись в этот мир, где есть великие державы и у них есть зоны интересов», — отметил Перла.

Политолог не исключил того, что, со временем, G20 утратит свое влияние на мировой арене, и трансформируется в площадку, где вместо лидеров стран будут беседовать министры иностранных дел.

До этого обозреватель Фрэнк Фуреди в колонке для британского журнала Spiked написал, что старый мировой порядок постепенно рушится и на его смену приходит новый. При этом западным государствам, по его словам, не удается найти своего места в современных реалиях.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что итоговую декларацию саммита G20 в Индии нельзя считать «слабой».