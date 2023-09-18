Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: мир вернется к порядку, существовавшему до Первой мировой войны

Политолог Перла: мир вернется к порядку, действовавшему до Первой мировой войны

close
100%
Matt Dunham/AP

Мир стремительно движется к порядку, действовавшему до Первой мировой войны, при котором не существует единой для всех международной организации. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя отказ президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина от участия в сентябрьском саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Эксперт напомнил, что в начале XX века существовали военные союзы великих держав, каждая из которых обозначала свою зону ответственности и интересов.

«Именно так поступала Российская Империя, Британская Империя и так далее. А США тогда еще не были великой державой. А когда стали великой державой, то стали, естественно, делать то же самое. И мы вернулись в этот мир, где есть великие державы и у них есть зоны интересов», — отметил Перла.

Политолог не исключил того, что, со временем, G20 утратит свое влияние на мировой арене, и трансформируется в площадку, где вместо лидеров стран будут беседовать министры иностранных дел.

До этого обозреватель Фрэнк Фуреди в колонке для британского журнала Spiked написал, что старый мировой порядок постепенно рушится и на его смену приходит новый. При этом западным государствам, по его словам, не удается найти своего места в современных реалиях.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что итоговую декларацию саммита G20 в Индии нельзя считать «слабой».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях