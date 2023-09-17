Более половины жителей Японии надеются на скорую отставку премьера Кисиды

Более половины жителей Японии хотят, чтобы премьер-министр страны Фумио Кисида как можно быстрее ушел в отставку. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные в газете «Майнити».

В материале указано, что за снятие действующего главы правительства с должности выступили 51% респондентов. При этом только 12% участников исследования признались, что хотели бы видеть Кисиду премьер-министром «как можно дольше».

Кроме того, 25% японцев указали на необходимость дождаться выборов следующего председателя правящей в стране партии. Речь идет о Либерально-демократической партии Японии, за нового главу которой будут голосовать осенью 2024 года.

В первой половине сентября Кисида произвел перестановки в кабинете министров страны, однако это не помогло ему улучшить свой рейтинг. Согласно результатам опроса, данный показатель застыл на отметке в 25%. При этом в ходе предыдущего исследования, проведенного в конце августа, деятельность председателя правительства одобрили на один процент больше респондентов.

Тем не менее 77% опрошенных отметили, что возлагают надежды на новый состав кабинета министров. Еще 10% японцев заявили о возросших ожиданиях от деятельности властей после кадровых перестановок в правительстве.

По имеющейся информации, опрос был проведен в период с 16 по 17 сентября. Жителям Японии разослали соответствующие СМС-сообщения, на которые ответили 1050 человек.

Ранее новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит оказывать на Россию санкционное давление.