В Минприроды раскрыли дату нового заседания совместной комиссии РФ и КНДР

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что заседание совместной межправительственной комиссии РФ и КНДР пройдет в ноябре 2023 года в Пхеньяне. Об этом пишет ТАСС.

«Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения», — подчеркнул Козлов.

Также он анонсировал запуск постоянного авиасообщения между РФ и КНДР в ближайшее время.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

17 сентября глава КНДР Ким Чен Ын покинул Россию на бронепоезде. В проводах корейского лидера приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.