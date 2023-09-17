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Российский посол рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Посол Москвы в Пхеньяне Мацегора: Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию

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Михаил Метцель/РИА Новости

Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, остался доволен визитом в Россию, передают РИА Новости.

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — сказал дипломат.

Также он предположил, что Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, включая одно в пригороде Владивостока.

По словам Мацегора, лидер КНДР интересуется широким кругом вопросов взаимодействия с Россией.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын назвал российский Тихоокеанский флот залогом безопасности в Азии и мире.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.

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