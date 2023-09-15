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В Госдуме считают, что в Европе начали осознавать неизбежность победы РФ в СВО

Слуцкий: в Европе начинают осознавать, что победа России в СВО неизбежна

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя интервью премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, написал в своем Telegram-канале, что европейцы начали осознавать, что победа России в специальной военной операции (СВО) неизбежна.

В интервью Чолаку сказал о необходимости продумать шаги ЕС на случай капитуляции Киева. В частности, он предложил полностью отказаться от торговли с Россией.

«В ЕС, похоже, начинают осознавать неизбежность победы России на Украине и поражения не только хунты Зеленского, но и стоящего за ней коллективного Запада», — написал Слуцкий.

Он добавил, что от такого запрета торговли с Россией пострадают сами европейцы. Слуцкий отметил, что РФ активно развивает торгово-экономическое партнерство со странами глобального Юга.

До этого Слуцкий заявил, что «торг» НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы России может означать скорое признание неизбежности победы РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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