Сальдо заявил, что бойцы ВСУ укрываются в квартирах мирных жителей Херсона

Губернатор Сальдо: операторы дронов ВСУ прячутся в домах мирных жителей Херсона
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрываются в квартирах мирных жителей в микрорайоне Корабел в Херсоне. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«[Украинские] операторы дронов на [Карантинном] острове ходят только в гражданской одежде и прячутся в пустующих квартирах», — рассказал глава региона.

24 декабря Сальдо сообщил, что бойцы ВСУ минируют противопехотными минами прибрежные зоны находящегося под их контролем Херсона — на Карантинном острове. По словам губернатора, таким образом украинские солдаты пытаются противостоять военнослужащим Вооруженных сил РФ на правом берегу реки Днепр. Однако при срабатывании мин ранения получают мирные жители, а Киев стремится переложить ответственность на Москву и обвиняет в происходящем российские войска.

Как отметил глава Херсонской области, мины появляются исключительно на участках, находящихся под контролем ВСУ. ВС РФ физически не могут достать до этих территорий и установить там взрывные устройства.

Ранее российские военные поразили орудие M777 американского производства в Херсонской области.

