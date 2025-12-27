Размер шрифта
Французский бренд зарегистрировал в России товарные знаки на солнцезащитные средства

Clarins зарегистрировала в России товарные знаки на солнцезащитные кремы
P.Cartwright/Shutterstock/FOTODOM

Французский косметический бренд Clarins зарегистрировал товарные знаки в России. Об этом пишет ТАСС.

«Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе и декабре 2024 года из Франции», — говорится в материале.

Товарные знаки, как уточняется, были зарегистрированы по классу № 3 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, косметические масла, увлажняющие и солнцезащитные крема и другие уходовые продукты.

Товарные знаки действуют до декабря 2034 года, добавляет агентство.

В середине декабря британский люксовый бренд одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry подал три заявки на регистрацию товарных знаков названия, логотипа и узора тартан в Роспатент. Весной 2022 года французско-американский косметический концерн Coty прекратил деятельность в России. Компания включает около 80 парфюмерных брендов, включая Burberry, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.

