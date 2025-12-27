В китайских автомобилях найдена серьезная проблема

Владельцы китайских автомобилей пожаловались на трещины в стеклах после зимних морозов

В России владельцы китайских автомобилей столкнулись с неожиданной зимней проблемой: при включении обогрева заднего стекла триплексы просто-напросто лопались, сообщает портал «Автовзгляд».

«На различных интернет-ресурсах появились фотографии разбитых задних стекол, а вслед за ними - гневные комментарии новых владельцев автомобилей», — сообщает портал.

Самым распространенным фактором является неверная работа подогрева. Нити накала, которые работают по принципу «плюс» и «минус», могут оборваться от малейшей нагрузки. Это приводит к перегреву и мгновенному раскалению стекла, что в итоге вызывает его разрушение.

До этого владельцы китайских автомобилей из сибирских регионов пожаловались, на то, что не могут завести свои машины из-за проблемы с глушителем — технологическое отверстие для слива конденсата не справляется с выводом жидкости.

Отмечается, что трубы в некоторых машинах промерзают полностью. Все из-за того, что водители оставляют машину на автозапуске на несколько суток и не пользуются ею.

При каждом запуске и прогреве накапливается много конденсата — холостые обороты двигателя не позволяют выгнать лишнюю влагу. Тогда труба замерзает, и машина перестает заводиться.

По данным экспертов, самый надежный способ справиться с проблемой — хранить автомобиль в теплом боксе.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.