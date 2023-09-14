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Эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении

Политолог Матевосян: риторика Пашиняна означает смену внешнеполитического курса

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Политолог Бениамин Матевосян заявил РИА Новости, что риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна указывает на смену внешнеполитического курса страны.

«Все, что раньше ограничивалось пропагандой внутри Армении — пропагандой провластных средств массовой информации, провластных экспертов — за последние несколько дней было озвучено Пашиняном», — сказал эксперт.

По мнению Матевосяна, премьер продемонстрировал позицию властей Армении не только в отношении урегулирования вопроса по Карабаху, а в целом по присутствию Российской Федерации на Южном Кавказе.

До этого Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал заявление Пашиняна, отметив, что Москва в данном случае должна защищать только собственные интересы.

Также премьер-министр Армении говорил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Арменией и Пашиняном.

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