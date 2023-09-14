В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал военно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Журналисты спросили представителя Кремля, обсуждалась ли тема военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

«Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия», — заявил Песков.

Он добавил, что Северная Корея является соседом России и стороны намерены развивать отношения во всех возможных областях.

Песков также отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию был своевременным, полезным и конструктивным.

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Лидеры провели переговоры на космодроме Восточный. Ожидается, что в ближайшие дни Ким Чен Ын также посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.

Ранее Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын.