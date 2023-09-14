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В России ответили на призывы Японии решить территориальный спор

Востоковед Кистанов: политика Японии исключает подписание мирного договора с РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Последние решения японских властей, включая продолжающуюся поддержку Киева, свидетельствуют о невозможности подписания мирного договора между Москвой и Токио в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, передает РИА Новости.

Таким образом специалист прокомментировал недавнее высказывание нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикава. После назначения на пост главы ведомства 13 сентября 2023 года она заявила, что власти страны намерены положить конец территориальному спору с РФ и в то же время не планируют отказываться от соблюдения антироссийских санкций.

«Позиция Токио по Украине будет ужесточаться, особенно учитывая объемы его помощи Киеву и последние встречи высших официальных лиц Японии. О каких мирных переговорах, тем более на японских условиях, тут можно говорить?» — сказал Кистанов.

Он добавил, что высказывания Камикавы представляют собой дежурные заявления и нацелены на публику. Все из-за того, что в текущих условиях порицание Москвы является выигрышной темой для японских чиновников, пояснил эксперт.

Также специалист указал на отсутствие у новой главы МИД обширного опыта в сфере международных отношений. По его мнению, все соответствующие решения будут приниматься дипломатической и внешнеполитической бюрократией ведомства. При этом Кистанов подчеркнул, что изменения в составе кабинета министров Японии связаны с внутренними проблемами в государстве и не приведут к изменению отношения властей к России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о непрозрачности процесса сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1».

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